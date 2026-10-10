Kuşadası\'nda motosikletin çarptığı İrem Pourjalalı hastanede yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı İrem Pourjalalı (36), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Enes Işıkay'ın kullandığı 35 AES 034 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Pourjalalı'ya çarptı. Çapmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Pourjalalı, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Işıkay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.