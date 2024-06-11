Kuşadası'nda Mustafa Veli anma programı düzenlendi

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(AYDIN)- Kuşadası'nın 'Mavi İnsan' lakaplı şairi ve yazarı Mustafa Veli, vefatının 6'ncı yılında Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen programla anıldı.

Anma programına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı (KUSAV) Levent Köylü, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Mustafa Veli'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Kent Konseyi, Güvercin Sanat Platformu ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü ortaklığında düzenlenen etkinlikte, sanatçının anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi ile duygu dolu anlar yaşandı.

"Anısını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mustafa Veli, Kuşadası için çok önemli bir sanatçıydı. Aynı zamanda benim de 32 yıllık çok eski bir dostumdu. Kendisinin zamanında yaşadığı mütevazı evini bir hatıra evi olarak düzenleyerek, anısını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Projemizi hayata geçirmek için kıymetli ailesiyle görüşmelerimiz sürüyor. Mustafa Veli'yi özlem ve sevgiyle anıyorum. Değerli ailesine başsağlığı ve sabır diyorum" dedi.