Kuşadası'nda ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi jandarma gece buldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi jandarma gece buldu

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Kuşadası\'nda ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi jandarma gece buldu
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Kuşadası'nda doğa gezisinde ormanda kaybolan 2'si çocuk 4 kişilik Alman aile, jandarmanın çalışmasıyla gece saatlerinde Otomatik Tepe'de bulundu. 112'den yardım isteyen aile için sevk edilen 12 kişilik jandarma timi, aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, doğa gezisine çıktıkları ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi, jandarma ekipleri buldu.

Olay, önceki gün, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil yapmak için Kuşadası'na gelen 2'si çocuk 4 kişilik Alman aile, doğa gezisine çıktıkları ormanda kayboldu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebi üzerine bölgeye 12 kişilik jandarma timi sevk edildi. Arama çalışması başlatan tim, aileyi gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde buldu. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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