Kuşadası'nda Protokol Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

(AYDIN) - Kuşadası'nda ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası'nda vatandaşların ilçe protokolüyle bayramlaşabilmesi için tören düzenlendi. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilçede görev yapan idari amirler katıldı.

Törende, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı.

Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.