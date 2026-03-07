Kuşadası Belediyesi Anne Baba Çocuk Merkezi'nde Gölge Oyunu Heyecanı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Anne Baba Çocuk Merkezi'nde, ramazan ayının manevi atmosferini ve neşesini çocuklara yaşatmak amacıyla ikinci kez gölge oyunu etkinliği düzenlendi.

Ramazan ayının sevilen geleneksel eğlencelerinden biri olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, İkiçeşmelik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Anne Baba Çocuk Merkezi'nde ikinci kez gösterildi. Etkinliğe katılan çocuklar, keyifli ve öğretici anlar yaşadı. Etkinliğin ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise minikler bu kez kendi gölge oyunu kahramanlarını yarattı. Yaklaşık 1 saat süren atölye çalışmasında çocuklar, kağıtlara çizili olan Hacivat ve Karagöz figürlerini hayal dünyalarına göre boyayıp, hem el becerilerini geliştirdi hem de eğlendi.

Anne Baba Çocuk Merkezi'nde bir sonraki gölge oyunu etkinliği 13 Mart Cuma günü saat 15.00'de düzenlenecek.