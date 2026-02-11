Kuşadası'nda Selden Zarar Gören Kirazlı Mahallesi Yolu Onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda Selden Zarar Gören Kirazlı Mahallesi Yolu Onarıldı

11.02.2026 17:16  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, sağanağın neden olduğu su taşkınları ve sel nedeniyle zarar gören Kirazlı Mahallesi'ndeki arıcıların yollarını yeniden ulaşıma açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceden zarar görmüş yolları onararak arıcıların kovanlarına ulaşmasını sağladı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kentte son haftalarda etkili olan sağanağa bağlı olarak meydana gelen su taşkınları ve sel nedeniyle zarar gören alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde arıcıların kovanlarına ulaşmalarını sağlayan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ekolojik tarım alanları ile ünlü Kirazlı Mahallesi'nde arı yetiştiricilerinin kovanlarına giden yolun su taşkınları ve sel sebebiyle zarar görmesi üzerine harekete geçti. Bölgede sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatan ekipler, önce yolun altına dairesel kesitli beton su borusu olan 6 metre uzunluğunda büz yerleştirdi.

Olası bir sağanakta yağmur suyunun yola zarar vermemesi için yapılan çalışmanın ardından alan toprakla doldurulup, düzleştirilerek yeniden araç geçişine uygun hale getirildi.

Arıcılar, çalışma dolayısıyla Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Selden Zarar Gören Kirazlı Mahallesi Yolu Onarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 20:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Selden Zarar Gören Kirazlı Mahallesi Yolu Onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.