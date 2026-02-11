Kuşadası'nda Selden Zarar Gören Kirazlı Mahallesi Yolu Onarıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kentte son haftalarda etkili olan sağanağa bağlı olarak meydana gelen su taşkınları ve sel nedeniyle zarar gören alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde arıcıların kovanlarına ulaşmalarını sağlayan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ekolojik tarım alanları ile ünlü Kirazlı Mahallesi'nde arı yetiştiricilerinin kovanlarına giden yolun su taşkınları ve sel sebebiyle zarar görmesi üzerine harekete geçti. Bölgede sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatan ekipler, önce yolun altına dairesel kesitli beton su borusu olan 6 metre uzunluğunda büz yerleştirdi.

Olası bir sağanakta yağmur suyunun yola zarar vermemesi için yapılan çalışmanın ardından alan toprakla doldurulup, düzleştirilerek yeniden araç geçişine uygun hale getirildi.

Arıcılar, çalışma dolayısıyla Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.