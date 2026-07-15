Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, "Özer Türk Stadı'nda Ticari Proje" İddialarını Yalanladı

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Özer Türk Stadı'nın kapalı tribünlerinin teknik raporla depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine kullanıma kapatıldığını belirterek, stadyum alanına yönelik ticari proje iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başkan Vekili Demirtaş, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen Özer Türk Stadı'nın kapalı tribünlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin belediyenin kendi inisiyatifiyle değil, ilgili kamu kurumlarının teknik raporları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"Kapalı tribünlerin depreme dayanıksız olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik raporla tespit edildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyerek, riskli yapı olduğu tespit edilen kapalı tribün bölümünü kullanıma kapattık. Süreç, ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda devam etmektedir."

Belirli çevreler tarafından kamuoyuna yansıtılan "stadyum alanına alışveriş merkezi ya da ticari bir proje yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Demirtaş, alanın spor ve yeşil alan kimliğini koruyacağını söyledi. Demirtaş açıklamasına, şöyle devam etti:

"Yeşil alan kullanılmaya devam edecek. Uğur İnan Sahası hizmet vermeyi sürdürecek. Basketbol sahasının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Eğer burada ticari bir proje planlıyor olsaydık, mevcut spor alanlarına yatırım yapmazdık. Nitekim belediye meclisimiz tarafından basketbol sahasına 'Efe İbrikoğlu Sahası' ismi verildi. Şu an için bu alanda planlanan herhangi bir ticari ya da farklı proje bulunmuyor."

Kuşadası Belediyesi, Özer Türk Stadı'ndaki çalışmaların ilgili kurumların teknik raporları ve yasal mevzuat çerçevesinde sürdürüleceğini bildirdi.