Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 2 Mart'ta tartıştığı arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle öldüren S.O. (38), Değirmendere Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin olayda kullandığı tüfek, araziye gömülü bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evde 2 Mart'ta bir araya gelen S.O. ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. S.O, pompalı tüfekle Ceylan'ı öldürerek kaçmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?