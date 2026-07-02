Kuşadası'nda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Tartışma Kanlı Bitti

Kuşadası\'nda Tartışma Kanlı Bitti
02.07.2026 14:41
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Kuşadası'nda bir tartışma sonucu Abdulkadir Ataş, M.E.B tarafından vurularak hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Abdulkadir Ataş (27) aralarında çıkan tartışmada, M.E.B, (26) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen M.E.B ile Abdulkadir Ataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada M.E.B., belinden çıkardığı tabanca ile Ataş'a ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sol koltuk altından yaralanan Abdülkadir Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.E.B ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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