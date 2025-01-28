Kuşadası'nda Temizlik ve Hizmet Seferberliği Başlatıldı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekiple Soğucak Mahallesi'nden başlatılan çalışmalar kapsamında yürütülen detaylı temizlik, ağaç budama, ot biçme ve yol tamirat faaliyetleri, belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde sürecek.

İlçenin tüm bölgelerine eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde başlatılan ve gün boyu sürdürülen çalışmalar ile Soğucak Mahallesi tertemiz oldu.

23 mahallede sürecek

Soğucak Mahallesi'nin cadde, sokak, park ve meydanları süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri ve sepetleri de dezenfekte edildi. Yol kenarlarında bulunan yabani otların biçilerek ağaçların da budandığı çalışma, Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaları gidermesi ile sürdü. Soğucak Mahallesi ile başlayan temizlik ve hizmet seferberliği, Kuşadası'nın 23 mahallesinde yürütülecek ve belirli aralıklarla devam edecek.