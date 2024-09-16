Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
E.B. (36) idaresindeki 06 CGU 445 plakalı otomobil Güzelçamlı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Avcı'ya (74) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılan Avcı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
E.B ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?