Kuşadası'nda yaşayan Alper Sancaktar, eşinin çocuklarıyla Meksika'ya gitmesinin ardından geri dönmediğini iddia etti - Son Dakika
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Kuşadası'nda yaşayan Alper Sancaktar, eşinin çocuklarıyla Meksika'ya gitmesinin ardından geri dönmediğini iddia etti

Kuşadası\'nda yaşayan Alper Sancaktar, eşinin çocuklarıyla Meksika\'ya gitmesinin ardından geri dönmediğini iddia etti

Turizmci Alper Sancaktar, 12 yıllık eşi Antonia Rodriguez Gallegos'un tatil bahanesiyle çocuklarıyla birlikte Meksika'ya gittiğini ve geri dönmediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sancaktar, eşinin kendisiyle iletişimi kestiğini ve çocuklarına kavuşmak istediğini belirtti.

22.02.2024 15:53
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar, Meksikalı eşinin 2 çocuğuyla ülkesine gittikten sonra geri dönmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Turizmci Sancaktar, Kuşadası ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıldır evli olduğu eşi Antonia Rodriguez Gallegos'un 8 Ocak'ta tatil gerekçesiyle 5 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğuyla Meksika'ya gittiğini, bir daha da geri dönmediğini söyledi.

Eşinin kendisiyle irtibatı kopardığını, telefonunu ve tüm sosyal medya hesaplarından kendisini engellediğini aktaran Sancaktar, şöyle devam etti:

"Ben yaklaşık 1,5 aydır eşim ve çocuklarımla görüşemiyorum, endişe içerisindeyim. Çocuklarıma çok düşkün bir babayım, onlara aşık bir babayım. Onlar için yaşadım, savaştım. Ne olduğunun farkında bile değilim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimi duyun ben çocuklarım olmadan yapamam, nefes alamıyorum, psikolojik anlamda tükenmiş durumdayım. Çocuklarıma bir an önce kavuşmak istiyorum."

Eşiyle arasında herhangi bir sorun bulunmadığını savunan Sancaktar, "Eğer bir sıkıntısı varsa bana söylesin, beraber çözelim. Eşime sesleniyorum, bunu yapma, o çocukların geleceklerini ellerinden alma." dedi.

Sancaktar, eşiyle irtibat kuramayınca avukat Hasan Emrahan Çetin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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