Kuşadası\'nda Yılbaşı Kutlamaları Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla ilçeyi rengarenk ışıklar ve süslerle donatırken; İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda da çocuklar ve yetişkinlere yönelik yılbaşı eğlenceleri düzenlemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda bulvar, cadde, sokak ve meydanlar ile turistik noktalar ışıklarla donatılarak süslendi. Kuşadalılar ile yeni yılı kentte karşılamaya hazırlanan yerli ve yabancı turistlerin coşkusuna ortak olmak amacıyla yapılan süslemelerde, İnönü ve Atatürk bulvarlarına saçaklı ışıklar asıldı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na ise ışıklı yılbaşı ağacı figürü ve farklı dekoratif süslemeler yerleştirildi. Meydanda ayrıca hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek tatların satıldığı 'Yılbaşı Pazarı' kuruldu.

Meydandaki yılbaşı kutlamaları kapsamında ilk etkinlik de yapıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meydana kurulan sahnede canlı müzik performansı sergilendi. Etkinliğe ebeveynleriyle katılan çocuklar da yapay kar yağışı, sihirbaz ve sirk gösterisiyle doyasıya eğlendi. Ücretsiz etkinlikler, 30 Aralık'a kadar 15.30-19.00 saatleri arasında devam edecek.