Kuşadası Plajlarında Sezon Hazırlığı Başladı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi çalışmalarına hız kattı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sahilleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede plajlar yeni sezona eksiksiz bir şekilde hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi koordinasyonunda, kentin en çok tercih edilen sahil noktalarından Kuşadası Marina, Kadınlar Denizi Plajı ve Kuştur Plajı'nda çalışmalar başladı. İlk etapta sahil şeritlerinde kapsamlı kum temizliği yapılırken, ardından plajların estetik görünümünü tamamlayan ve ziyaretçilere konfor sağlayan şemsiyelerin yerleştirilmesine geçildi.

Yaklaşık 40 kilometrelik sahil bandında yetki ve sorumluluğa sahip olan Kuşadası Belediyesi, plajları yalnızca temizlemekle kalmayıp aynı zamanda daha modern ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, hem kent sakinlerinin hem de tatilcilerin yaz aylarını daha konforlu geçirmesi için titizlikle devam ediyor.