Kuşadası Plajlarında Sezon Hazırlığı Başladı - Son Dakika
Kuşadası Plajlarında Sezon Hazırlığı Başladı

29.04.2026 15:52  Güncelleme: 17:10
Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi çalışmalarına hız kattı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sahilleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede plajlar yeni sezona eksiksiz bir şekilde hazırlanıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi çalışmalarına hız kattı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sahilleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede plajlar yeni sezona eksiksiz bir şekilde hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi koordinasyonunda, kentin en çok tercih edilen sahil noktalarından Kuşadası Marina, Kadınlar Denizi Plajı ve Kuştur Plajı'nda çalışmalar başladı. İlk etapta sahil şeritlerinde kapsamlı kum temizliği yapılırken, ardından plajların estetik görünümünü tamamlayan ve ziyaretçilere konfor sağlayan şemsiyelerin yerleştirilmesine geçildi.

Yaklaşık 40 kilometrelik sahil bandında yetki ve sorumluluğa sahip olan Kuşadası Belediyesi, plajları yalnızca temizlemekle kalmayıp aynı zamanda daha modern ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, hem kent sakinlerinin hem de tatilcilerin yaz aylarını daha konforlu geçirmesi için titizlikle devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası Plajlarında Sezon Hazırlığı Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti
Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü
Japon otomotiv devi Honda, İzmir’de üretime başladı Japon otomotiv devi Honda, İzmir'de üretime başladı
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü

16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:37
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 17:10:41.
SON DAKİKA: Kuşadası Plajlarında Sezon Hazırlığı Başladı - Son Dakika
