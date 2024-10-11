Kuşadası Sokak Festivali Üçüncü Kez Başladı - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali Üçüncü Kez Başladı

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliği ile düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, dünya çapında ünlü şeflerin katılımıyla Tarihi Kervansaray'da başladı. Festival, gastronomi, sanat, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle dolu 3 gün sürecek.

11.10.2024 18:26  Güncelleme: 18:58
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısı ile başladı. Festivale, Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından akreditasyon belgesi verildi.

Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ve Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut katıldı. Festival, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında gerçekleşecek.

"Katkı veren herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum"

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları kaydetti:

"İlk kez 2022 yılında geleneksel hale getirme ve ulusal nitelik kazandırma hedefi ile düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde uluslararası bir nitelik kazandı. Bu yıl bir kez daha hep beraber müzik, sanat, lezzet ve eğlence dolu 3 gün geçireceğiz. Festivalimizin büyümesine ve düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi. Günel, kısa süre içerisinde marka bir organizasyon haline gelen Kuşadası Sokak Festivali'nin gıda konusunda küresel bir otorite ve dünyanın en önemli gastronomi kuruluşu Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından verilen akreditasyon belgesi almasının önemine dikkat çekti. Başkan Günel, "Bu kentle ilgili kurduğumuz tüm hayallerde yanımızda olan, maddi manevi destek sunan sponsorlarımıza ve katkı veren herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Müziğin, sanatın, eğlencenin ve lezzetin bir arada olduğu böyle bir festivali hayata geçiriyor olmaktan dolayı cok mutluyuz. Doğru işler her zaman hak ettiği yeri yeri ve değeri bulur. Buna inanarak çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."

KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali'nin uluslararası katılım ve nitelikle gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl Akdeniz Mutfağı teması üzerine kurulan festivalimiz ile 7 ülkeden kentimize konuk olan birbirinden hünerli 7 şefimizin elinden çıkan tatları deneme fırsatı bulacağız. Festival için kentimize gelen tüm şeflerimize, müzisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza hoş geldniz diyor, büyük emek gerektiren bir organizasyon olan Uluslararası Kuşadası Sokak Festivaline katkı sunan, destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Festivalin gastronomi dışında sanat, müzik ve eğlence başlıklarında keyifli gösteri, dinleti ve konserlere ev sahipliği yapacağını ifade eden KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl lezzet turları biletlerinden elde edilecek gelirin 29 Haziran 2024'te Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanın ağaçlandırlması amacıyla kullanılacağını söyledi. "Harika bir festival bizi bekliyor" diyen Levent Köylü, katılımcılara iyi eğlenceler diledi.

Festivale üç yıldır danışmanlık yapan Ayhan Sicimoğlu ise üçüncü kez Kuşadası'nda yaşanan festival coşkusuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, festivalin dopdolu içeriği ile mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Festivalin uluslararası boyuta taşınmasının sevindirici olduğunun altını çizen Ayhan Sicimoğlu,  Belediye Başkanı Ömer Günel'in organizasyonun baş aktörü oldugunu ifade etti. Sicimoğlu, Başkan Ömer Gunel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye organizasyonun sürekliliğini sağlama konusunda gösterdikleri kararlılık nedeniyle de teşekkür etti.

Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut, Kuşadası Sokak Festival'nin muhteşem bir içeriğe sahip olduğunu belirterekbu tip organizasyonların kültürlerarası diyaloga ve profesyonel ilişkilere kapı araladığını söyledi. Kendilerini ağırlayan Kuşadası Belediyesi ile KUSAV'a teşekkür eden Iulia Dragut, festivale katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Basın toplantısının sonunda Dünya Şefler Birliği Temsilcisi Iulia Dragut, Başkan Ömer Günel'e worldchefs akreditasyon belgesinin takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Sokak Festivali Üçüncü Kez Başladı - Son Dakika

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