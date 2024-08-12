Kuşadası sokaklarındaki domuz sürüsü dikkat çekiyor

Güncel

Kuşadası sokaklarındaki domuz sürüsü böyle görüntülendi

AYDIN - Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, son günlerde şehir merkezinde görülen domuz sürüleri dikkat çekiyor.

Kuşadası sokaklarında gezen ve yiyecek arayan domuz sürüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde "Kurtlar Vadisi" dizisinde Ersoy Ulubey karakteri ile ünlenen oyuncu Ümit Acar'da, yürüyüş yaparken karşılaştığı domuzları görüntüleyip sosyal medyada paylaşmıştı. Bu kez domuz sürüsü gece yarısı İkiçeşmelik Mahallesi'nde görüldü. Yoldan geçen bir motorlu sürücü, domuzlarla karşılaşmasına rağmen aldırış etmeden cep telefonu ile domuzları görüntüledi. Uzmanlar, domuz sürülerinin şehir merkezine inmesinin sebebi olarak, yiyecek bulmak amacıyla doğal yaşam alanlarından ayrılmalarını gösteriyor. Vatandaşlar ise durumun bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor.