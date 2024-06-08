Kuşadası ve Didim'de Sıcaktan Bunalanlar Sahilde Serinledi - Son Dakika
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Kuşadası ve Didim'de Sıcaktan Bunalanlar Sahilde Serinledi

Kuşadası ve Didim\'de Sıcaktan Bunalanlar Sahilde Serinledi

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi, denize girerek serinledi. Tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle Söke-Aydın kara yolu Sazlı mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polisleri önlem aldı. Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, koylara kadar inen yaban domuzlarına ilgi gösterdi. Didim'de ise Altınkum Plajı ve mavi bayraklı plajlarda vakit geçiren vatandaşlar denizde yüzerek serinledi.

08.06.2024 17:01
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi, denize girerek serinledi.

Hafta sonu tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirmek isteyenler, Söke-Aydın kara yolu Sazlı mevkisinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Trafik polisleri bölgede önlem aldı.

Kuşadası'nda gelenler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Koylara kadar inen onlarca yaban domuzu vatandaşlardan ilgi gördü.

Didim'de de vatandaşlar, adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı ile kentteki mavi bayraklı plajlarda vakit geçirdi, denizde yüzerek serinledi.

Kaynak: AA

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