Kut'taki Yangın İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.