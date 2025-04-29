Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihteki önemini anlattı.
Son Dakika › Güncel › Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?