Kütahya-Afyonkarahisar yolunda takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında refüje çarparak takla atan otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün annesi gözyaşlarını tutamadı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA'da refüje çarpan otomobilin takla attığı kazada sürücü Y.Ç. (26) hafif yaralandı. Kazayı duyup gelen Y.Ç.'nin annesi gözyaşı döktü.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.'nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.'ye ambulansta ayakta müdahale edildi.
Y.Ç.'nin annesi kazayı duyup olay yerine geldi. Kazayı gören anne, gözyaşlarını tutamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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