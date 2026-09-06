Kütahya Aslanapa'da motosiklet otomobile çarptı; sürücü Ahmet Çakır hayatını kaybetti
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kütahya-Çavdarhisar kara yolundaki kavşakta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Çakır (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, Çakır'ın cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Çakır (30) idaresindeki 03 ADV 857 plakalı motosiklet, Kütahya - Çavdarhisar kara yolunun 33. kilometresindeki Aslanapa Kavşağı'na dönüş yapan M.A'nın yönetimindeki 26 SY 098 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakır'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü M.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya Aslanapa'da motosiklet otomobile çarptı; sürücü Ahmet Çakır hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?