Kahveci: Şehit Emanetine Birlikle Sahip Çıkmalıyız - Son Dakika
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Kahveci: Şehit Emanetine Birlikle Sahip Çıkmalıyız

16.07.2026 15:37  Güncelleme: 17:27
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Kütahya'da 15 Temmuz etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehit ve gazilerin emanetine birlik beraberlikle sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Yürüyüş ve Demokrasi Nöbeti dualarla sona erdi.

(KÜTAHYA) - Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe ve Demokrasi Nöbeti'ne katılan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehit ve gazilerin emanetine birlik ve beraberlik ruhuyla sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen anma programları, Başkan Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Anma programı kapsamında Ulu Cami önünde bir araya gelen il protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı. Ulu Cami'den başlayan yürüyüş, Zafer Meydanı Valilik önünde son bulurken, vatandaşlar milli birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşattı.

Yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen Demokrasi Nöbeti programına katılan Kahveci, 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı özel bir tarih olduğunu ifade etti.

Kahveci, o gece milletin hiçbir ayrım gözetmeden tek yürek olduğunu, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkarken büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin bıraktığı emanetin ancak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla korunabileceğini vurgulayan Kahveci, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın koordinasyonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması, dualar ve çeşitli anma etkinlikleriyle devam etti.

Demokrasi Nöbeti kapsamında gerçekleştirilen programda saat 00.13'te selalar okundu.

Kaynak: ANKA

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