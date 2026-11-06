Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, DPÜ sempozyumundaki Tunus gala yemeğine katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamındaki " Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeğine katıldı. Programda, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Başkan Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği programına katıldı. DPÜ Bedesten'de Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenen programda, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Kahveci, Kütahya'nın sanat ve kültür birikiminin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesinin önemine dikkati çekerek, şehrin sahip olduğu değerlerin markalaşma sürecinde önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Kahveci, başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere akademisyenlere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, sempozyumun Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.