Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makine Mühendisleri Odası yönetimini ziyaret etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği Başkanı Murat Gökçe ve yönetimini ziyaret etti.

Başkan Kahveci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği yönetimiyle bir araya gelerek kentin gelişimi, mühendislik alanındaki çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Görüşmede, kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı. Kahveci, kent için ortak çalışmalar yürütmenin önemini belirterek, meslek odalarıyla iletişim ve iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.

Kahveci, misafirperverlikleri için Murat Gökçe ve yönetimine teşekkür ederek, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.