Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kentin Değerlerini Tanıtan Stantları Ziyaret Etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Kütahya Yöresel" markasına ait el sanatları ve lezzet stantlarını ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sera AVM'de kurulan ve Kütahya'nın kültürünü yansıtan stantları inceleyen Başkan Kahveci, yerel üreticilerin ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Workshop etkinliğine de katılan Kahveci, kentin tarihi ve turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sunan çalışmalara destek verdi.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yürütülen organizasyonların önemine vurgu yapan Kahveci, kentin kültürel zenginliğini tanıtmak için emek veren herkese teşekkür etti.