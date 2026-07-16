Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'nde Devam Eden Projeleri İnceledi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmaları ile yapımı süren seyir terası proje alanında incelemelerde bulundu.

Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Nuri Dursun'un da eşlik ettiği incelemelerde, sahada görev yapan ekiplerden çalışmaların son durumuna ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Devam eden asfalt uygulamaları ile seyir terası projesinin ilerleme durumunu inceleyen Kahveci, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak yatırımların büyük önem taşıdığını ifade eden Kahveci, şehir genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edecek.