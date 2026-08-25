Kütahya’da vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar ele alındı - Son Dakika
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Kütahya’da vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar ele alındı

Kütahya’da vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar ele alındı
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Eczacı Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan ile görüştü. Belediye hizmetleri, kent ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Eczacılar Birliği 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Süleyman Cahit Ceylan ile yönetimini ziyaret etti. Görüşmede belediye hizmetleri, kent ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan'ın da Başkan Kahveci'ye eşlik ettiği ziyarette, Kütahya'nın ihtiyaçları, sürdürülen belediye hizmetleri ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı buluşmada; belediyenin meslek odaları ve şehrin farklı dinamikleriyle kurduğu güçlü iletişimin, gelişime sağlayacağı katkılar ele alındı.

Ortak akıl ve istişare kültürünün önemine dikkat çekilirken, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretilmesi noktasında yapılabilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ceylan ile belediye hizmetlerinin farklı alanları ve gelecek döneme ilişkin yapılabilecek çalışmalar değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya’da vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar ele alındı - Son Dakika

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