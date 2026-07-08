Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Sgk İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'ı makamında ziyaret etti.

İstişareler eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette; kentin gelişimine katkı sunacak kurumlar arası iş birliğinin önemi, kamu hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik ortak konular üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, güçlü iletişimin kamu kurumları arasındaki iş birliğini artıran en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK İl Müdürü İsmail Sayar'a misafirperverliği için teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin ortak değerleri ve geleceği için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.