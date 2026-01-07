Kütahya Belediyesi Sosyal Denge Tazminatını En Üst Limite Taşıdı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, belediye çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendiren "Sosyal Denge Sözleşmesi" en üst limitten imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Türk Yerel Hizmet-SEN Kütahya Şube Başkanı Ahmet Kırka arasında imzalanan sözleşme ile kamu görevlilerine sağlanan sosyal denge tazminatında iyileştirme gerçekleştirildi.

Sözleşme kapsamında kamu görevlilerinin maaşlarına ilave olarak en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil olarak yüzde 120'si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırılarak, sosyal denge tazminatında yasal çerçevede uygulanabilecek en yüksek oran belediye personeli için hayata geçirildi.

İmzalanan protokolün, çalışanların refahını önceleyen ve emeğin karşılığını gözeten güçlü bir iradenin göstergesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Kahveci, Sosyal Denge Sözleşmesi'nin; çalışma barışını güçlendiren, motivasyonu artıran ve belediye hizmetlerinin daha verimli sunulmasına katkı sağlayan önemli bir kazanım olduğunu söyledi.