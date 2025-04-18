Kütahya Belediyesi'nden Gazi ve Şehit Ailelerine Özel Program

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nde gaziler ve şehit aileleri için özel bir program düzenledi.

Kütahya Belediyesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı", Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Başkan Eyüp Kahveci ve il protokolü katılım sağlandı.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nde gerçekleşen programda konuşan Kahveci, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarını asla unutmayacağını vurgulayarak, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.