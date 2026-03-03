Kütahya Belediyesi Personeli, Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Kütahya Belediyesi Personeli, Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi

03.03.2026 09:53  Güncelleme: 10:31
Kütahya Belediyesi, farklı müdürlüklerde görev yapan çalışanlar için iftar programı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, ramazan ayının manevi önemine dikkat çekerek, çalışanların katkılarından dolayı teşekkür etti.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen iftar programı belediye yemekhanesinde gerçekleştirildi. Farklı müdürlüklerde görev yapan çalışanların katıldığı programda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kütahya Belediyesi, personele yönelik bir iftar programı düzenledi. Farklı müdürlüklerde görev yapan çalışanların da katıldığı programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, şehir dışı programı nedeniyle iftara katılamayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin selam ve iyi dileklerini personele iletti. Gezer, ramazan ayının manevi önemine dikkat çekerek, belediye çalışanlarına sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde personelin emeğinin önemli olduğunu belirten Gezer, çalışanlara katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Gezer, aynı sofrada buluşmanın kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini de ifade etti.

Kaynak: ANKA

