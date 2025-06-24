Kütahya Belediyesi'nden Proje ve Restorasyon Toplantısı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ve ilçe belediyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı kamulaştırma, proje ve restorasyon çalışmaları için 2025 Yılı 1. Dönem Katkı Payı Dağıtım Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında yapıldı.

Kütahya Belediyesi, Tavşanlı Belediyesi, Simav Belediyesi, Simav Demirci Belediyesi, Simav Naşa Belediyesi, Simav Kuşu Belediyesi ve Kütahya İl Özel İdaresi'nin proje detayları ve 2025 yılı 1. dönem katkı payı miktarları, Vali Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündeme alınan projeler arasında Kütahya Kalesi içerisindeki II. Etap Büyük Hisar Sokak yol düzenleme uygulaması projesi, Vefa Mahallesi'nde bulunan Sümer Bank Keramik Fabrikası'nın yeniden işlevlendirilmesine yönelik Master Plan çalışması, Mecidiye Mahallesi Yerkesik mevkiinde yer alan tescilli yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, İl Özel İdaresi tarafından tescilli yapıların kamulaştırma, projelendirme, restorasyon, bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalar yer aldı.

Toplantıda, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik projelerin önemi vurgulanarak, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli desteğin sağlanacağı belirtildi.