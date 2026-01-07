Kütahya'da Hafriyat Yönetiminde Dijital Dönem Başladı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) bilgilendirme toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahveci'nin yanı sıra sektör paydaşları, mühendisler, mimarlar, müteahhitlerin yer aldığı HYBS bilgilendirme toplantısında, hafriyat süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesine yönelik yeni sistem ayrıntılarıyla tanıtıldı.

Kahveci, HYBS'nin çevreye, şehre ve gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Kahveci, kontrolsüz hafriyat dökümlerinin çevresel riskler ve kamu kaynakları açısından ciddi sorunlar doğurduğunun altını çizerek, bu alandaki sorumluluğun mevzuat gereği belediyelere ait olduğunu vurguladı.

Kahveci, yeni sistemle birlikte hafriyatın üretildiği noktadan döküm alanına kadar tüm sürecin anlık olarak izlenebilir hale geldiğini belirtti. Araç takibi, güzergah kontrolü, döküm miktarı ve zamanı gibi bilgilerin kayıt altına alındığını dile getiren Kahveci, HYBS'nin şeffaflığı ve denetimi esas alan bir yapı sunduğunu söyleyerek; sistemin, kurallara uyan ve işini hakkıyla yapan sektör temsilcilerini koruduğunu; kaçak döküme ve haksız kazanca ise kesinlikle geçit vermeyeceğini vurguladı.

Kahveci, HYBS ile çevrenin daha etkin korunacağını, kent estetiğinin güçleneceğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını aktardı. Kahveci, sistemin başarısının tüm paydaşların iş birliğiyle mümkün olacağını belirterek, kentin hafriyat yönetimi konusunda örnek bir şehir haline gelmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Bilgilendirme toplantısı, sistemin işleyişine ilişkin teknik sunumlar ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.