Kütahya Belediyesi'ne "Enerji Verimliliği" Katkı Plaketi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen iş birliği kapsamında önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Yürütülen teknik çalışmalar ve sağlanan katkılar için Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e plaket takdim edildi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında örnek olan, ülkenin enerji sektöründe düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandırmayı ve yeşil dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın mevcut ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik analizler gerçekleştirildi.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ısıtma ve soğutma etütleri yapılırken; planlama, uygulama ile ölçme ve izleme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalar da tamamlandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz'un da katıldığı görüşmede, bakanlıkça görevlendirilen firmanın Etüt Mühendisi Mert Özdemir ve Bölge Sorumlusu Aydıner Tahan tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, iş birliği anısına Belediye Başkanı Ejderhan Gezer'e plaket takdimi yapıldı.