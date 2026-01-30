Kütahya Belediyesi'ne "Enerji Verimliliği" Katkı Plaketi - Son Dakika
Kütahya Belediyesi'ne "Enerji Verimliliği" Katkı Plaketi

30.01.2026 11:15  Güncelleme: 12:55
Kütahya Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji verimliliği projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ev sahipliği yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e projeye katkıları nedeniyle plaket verildi.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Isıtma ve Soğutma Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen iş birliği kapsamında önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Yürütülen teknik çalışmalar ve sağlanan katkılar için Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e plaket takdim edildi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında örnek olan, ülkenin enerji sektöründe düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandırmayı ve yeşil dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın mevcut ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik analizler gerçekleştirildi.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ısıtma ve soğutma etütleri yapılırken; planlama, uygulama ile ölçme ve izleme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalar da tamamlandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz'un da katıldığı görüşmede, bakanlıkça görevlendirilen firmanın Etüt Mühendisi Mert Özdemir ve Bölge Sorumlusu Aydıner Tahan tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, iş birliği anısına Belediye Başkanı Ejderhan Gezer'e plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

