Kütahya Belediyesi, Ulu Cami ve çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ulu Cami ve çevresinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kütahya Belediyesi, Ulu Cami ve çevresinde tarihi dokuya uyumlu ve estetik bir görünüm oluşturmak amacıyla sürdürdüğü düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Yardımcıları Osman Ortaçlı ve Ejderhan Gezer'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Kahveci, şehrin önemli tarihi değerlerinden biri olan Ulu Cami'nin çevresini, bölgenin tarihi kimliğiyle uyumlu ve daha nitelikli bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürülen çalışmaları sahada değerlendirdi. Yapılan düzenlemeleri tek tek inceleyen Kahveci, çalışmaların mevcut tarihi dokuyu koruyacak ve çevrenin estetik bütünlüğünü güçlendirecek şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Saha incelemesi sırasında ekiplerle ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Kahveci, uygulamaların ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Ulu Cami ve çevresinin vatandaşlar ile şehri ziyaret eden misafirler için daha düzenli, estetik ve tarihi kimliğini yansıtan bir alana dönüştürülmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.