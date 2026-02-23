Kütahya Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
Kütahya Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

23.02.2026 17:37  Güncelleme: 17:55
Kütahya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen yeni cenaze nakil aracıyla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, aracın hassas hizmet sunma amacını vurguladı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen cenaze nakil aracı belediye filosuna eklendi.

TBB tarafından Kütahya Belediyesi'ne hibe edilen cenaze nakil aracı için hizmet binası önünde tanıtım programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Kahveci, aracın özellikle vatandaşların en hassas ve zor anlarında daha hızlı, düzenli ve sağlıklı bir hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, kente hayırlı olmasını temenni etti.

Çift kabinli ve dört tabut kapasitesine sahip araç, soğutmalı sistemiyle hizmet verecek şekilde donatıldı. Aracın plaka ve ruhsat işlemleri devam ederken personel görevlendirmeleri de tamamlandı.

Kaynak: ANKA

