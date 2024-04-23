Kütahya, Bursa ve Yalova\'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı

Güncel

Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi Ahmet B'nin (22), Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine ekipler operasyon yaptı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan 10 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendi.