Kütahya, Bursa ve Yalova'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya, Bursa ve Yalova'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı

Kütahya, Bursa ve Yalova\'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı

Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında çok sayıda çalıntı dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Zanlının 6 okuldan toplamda 10 dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi.

23.04.2024 16:18
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Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi Ahmet B'nin (22), Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine ekipler operasyon yaptı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan 10 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya, Bursa ve Yalova'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya, Bursa ve Yalova'da Okullardan Bilgisayar Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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