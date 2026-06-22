Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Geleneksel Atış Etkinliğine Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Germiyan Avcılar Derneği koordinasyonunda düzenlenen 15. Geleneksel Trap, Tek Kurşun Şişe, Gong ve Hedef Atış Etkinliği'ne katıldı.

Hacıazizler Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen 15. Geleneksel Trap, Tek Kurşun Şişe, Gong ve Hedef Atış Etkinliği'ne katılan sporcular ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kahveci, yarışmaları takip ederek katılımcılarla sohbet etti.

Kütahya Germiyan Avcılar Derneği tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik, farklı illerden gelen sporcuları ve atıcılık tutkunlarını bir araya getirirken, dostluğun öne çıktığı bir buluşmaya dönüştü. Dernek Başkanı Kadir Güngör koordinasyonunda düzenlenen organizasyonun, bölgenin en kapsamlı atıcılık etkinlikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Atıcılık sporunun kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu belirten Kahveci, bu tür organizasyonların şehrimizin sosyal ve sportif hayatına değer kattığını dile getirdi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Güngör'e, dernek yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür eden Kahveci, kendilerinin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.