Kütahya'da 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kütahya\'da 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
14.06.2026 17:28
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Polis, Kütahya'da durdurduğu otomobilde 2 kilo skunk buldu; 3 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 şüphelinin, yol kenarındaki otluk alana gizlediği 2 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 60 AEF 207 plakalı aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi. K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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