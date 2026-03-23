Kütahya\'da Alkolle Kaza: 2 Yaralı

23.03.2026 10:39
Kütahya'da 21 yaşındaki D.S. alkollü halde otomobille elektrik direğine çarparak 2 kişiyi yaraladı.

KÜTAHYA'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü D.S.'nin (21) 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. D.S.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FRE 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü D.S.'nin 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Kaza, Son Dakika

