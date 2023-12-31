 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da atıl vaziyetteki park yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da atıl vaziyetteki park yenilendi

Kütahya'da bulunan atıl vaziyetteki Küçük Park, alt ve üst yapısı yenilenerek hizmete açıldı. Belediye Başkanı Alim Işık, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, parkın tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte şehir merkezindeki birçok atıl alanın da Kütahyalıların kullanımına kazandırıldığını ifade eden Işık, parkın çevresine duvar yapmadıklarını ve vatandaşların parkı sahiplenmesini istediklerini söyledi. Ayrıca, daha önce birçok metruk alanın da rehabilite edilerek hizmete sunulduğunu belirtti.

Kütahya\'da atıl vaziyetteki park yenilendi
31.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Kütahya'da atıl vaziyetteki park, alt ve üst yapısı yenilenerek hizmete hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Küçük Park'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, atıl vaziyetteki parkın tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla atıl durumda olan birçok sosyal alanın Kütahyalıların kullanımına kazandırıldığını belirten Işık, "Bu parkla birlikte şehrimizin merkezinde birçok atıl durumda olan ve maalesef adeta uyuşturucu pazarlayıcılarının mekanı haline gelmiş bu yerleri onlardan kurtarmamız gerekiyordu. Onun için hiçbir parkın çevresine duvar yapmadık. Vatandaşımız sahiplensin, esnafımız sahiplensin bu kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı, vatandaşlarımızı koruyalım düşüncesiyle çok hassas davrandık." diye konuştu.

Işık, bu güne kadar birçok metruk alanın da yapılan çalışmalarla rehabilite edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Caddesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da atıl vaziyetteki park yenilendi - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da atıl vaziyetteki park yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement