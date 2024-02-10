Kütahya'da Bağ Evi İnşaatının Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Bağ Evi İnşaatının Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Bağ Evi İnşaatının Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Demirciören köyünde yapılan bağ evi inşaatı çöktü ve İlhan Kahraman isimli bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.

10.02.2024 21:35
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Kütahya'da, çöken bağ evi inşaatının enkazı altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyündeki bir bahçede yapılan bağ evi inşaatının çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan İlhan Kahraman'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ekiplerce enkazın altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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