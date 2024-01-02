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Kütahya'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da bulunan bir porselen fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ürünlerin sergilendiği mağaza kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise uzmanlar tarafından araştırılacak.

Kütahya\'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
02.01.2024 - 12:04,
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KÜTAHYA'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ürünlerin sergilendiği mağaza kullanılamaz hale geldi.

Alanyurt Mahallesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir porselen fabrikasında, ürünlerin sergilendiği tanıtım mağazasında yangın çıktı. İhbarla mağazaya çok sayıda itfaiye, arazöz ve sağlık ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın da desteğiyle yangını 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Mağaza kullanılamaz hale geldi.

'CAN KAYBI YOK, YARALANMA YOK'

Kütahya Valisi Musa Işın bölgeye gelip, incelemelerde bulundu. Vali Işın, "Saat 07.15 sularında gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. İlk etapta 7 tane itfaiye aracı müdahale etmiş, daha sonra takviye istenmiştir. Hem AFAD'dan hem Orman Bölge Müdürlüğü'nden gerekli olan takviye yapılmıştır. İlk etapta showroomda çıkan yangının fabrikaya sirayet etmemesi için arkadaşlarımız tedbir aldı. Showroom ile fabrika arasındaki bağlantı koparıldı. Şu anda yangın kontrol altında. Yangının çıkış nedeni de söndürüldükten sonra uzmanlar tarafından araştırılacaktır. Çok geçmiş olsun diyoruz, hakikaten herkes üzüldü. Can kaybı yok, yaralanma yok. İnşallah en kısa sürede hem söndürülür hem de bu zarar telafi edilir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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