Kütahya'da Cağ Kebabı Dönemi Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Cağ Kebabı Dönemi Başladı

Artvin ve Erzurum mutfağının öne çıkan lezzetlerinden cağ kebabı, Kütahya'da yeni açılan bir salonda hizmete girdi. Törenle açılan mekan, şehrin gastronomi alanında yeni bir alternatif sunuyor.

06.12.2024 23:11  Güncelleme: 23:14
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Kütahya cağ kebabı ile tanıştı

KÜTAHYA - Artvin ve Erzurum mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden cağ kebabı, artık Kütahya'da da tadılabilecek. Fuat Paşa Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde açılan Cağ Kebap Salonu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve 54. dönem Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu katıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon'un duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Milletvekili Bayırcı ve İl Başkanı Önsay, ocak başına geçerek cağ kebabı kesti ve mekanın ilk misafirlerine servis edildi. İş yeri sahipleri Mustafa Ak, Adem Genç ve Salih Genç'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan protokol üyeleri, işletmenin Kütahya'da farklı bir damak tadı sunacağına olan inançlarını dile getirdi.

Cağ kebabı ustası Adem Genç, "Artvin ve Erzurum'un meşhur cağ kebabını Kütahya halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaliteli hizmet anlayışıyla lezzetimizi herkesin beğenisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni işletmenin, Kütahyalılar için hem yöresel bir lezzet durağı hem de keyifli bir buluşma noktası olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Cağ Kebabı Dönemi Başladı - Son Dakika

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