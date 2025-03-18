Kütahya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

???????Kütahya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2025 11:16
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??????? Kütahya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet Asım Okat, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmanın ardından kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bırakan protokol üyeleri, şehitlerin kabri başında dua eden ailelerle ve çocuklarla ilgilendi, başsağlığı diledi.

Protokol üyeleri, program kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ile Türkiye Emekli Polisler Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Program, Polis Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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