Kütahya'da çocuğu darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 zanlı serbest bırakıldı

Kütahya'da bir çocuğun darbedilmesi ve bunun cep telefonu kamerasıyla kayda alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbağı Mahallesi'nde mağdur çocuğun müracaatı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, çocuğu darbettikleri ve olay anını kayda aldıkları belirlenen 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden adli süreçteki 2 çocuk tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.