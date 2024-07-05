Kütahya'da Çocuklar Tarafından Tutuşturulan Kağıt Parçasıyla Minibüs Yakıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuklar Tarafından Tutuşturulan Kağıt Parçasıyla Minibüs Yakıldı

Kütahya\'da Çocuklar Tarafından Tutuşturulan Kağıt Parçasıyla Minibüs Yakıldı

Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yakması, güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İç kısmı tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını çıkaran çocukları tespit etti ve işlemler için Çocuk Şubesi'ne götürüldüler.

05.07.2024 14:23
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Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yakması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kütahya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Çocuklar Tarafından Tutuşturulan Kağıt Parçasıyla Minibüs Yakıldı - Son Dakika
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