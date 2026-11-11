Kütahya'da darp ihbarına giden polise mukavemet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da darp ihbarına giden polise mukavemet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

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Kütahya\'da darp ihbarına giden polise mukavemet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Kütahya'da bir eğlence mekanında darp ihbarına giden polis ekiplerine mukavemet gösterdiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kadın, yaralanan kişi Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kütahya'da, eğlence mekanında darp ihbarına giden polis ekiplerine hakaret edip mukavemette bulunduğu öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Vefa Mahallesi 11'inci Sardunya Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Y.Ö. darbedildiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eğlence mekanında araştırma yaparken, işletmeci olduğu iddia edilen A.A., K.A., S.O.A. ve T.E. adlı kadın, polis ekiplerine hakaretlerde bulunup mukavemet gösterdi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 4 şüpheli, darp iddiasıyla gözaltına alınıp Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

'PARTİ BAŞKANIYIM, ONA GÖRE'

Şüphelilerden A.A. ekip aracından indirildiği sırada polis memurlarına, "Ağabey, parti başkanıyım ben" derken, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Normalde parti başkanıyım, ona göre" diye konuştu.

Yaralanan Y.Ö. ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da darp ihbarına giden polise mukavemet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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