Kütahya'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Deprem Tatbikatı

Kütahya\'da Deprem Tatbikatı

Kütahya'da 4 saat süren deprem tatbikatında 28 kişi kurtarıldı, afet ekipleri koordinasyon geliştirdi.

07.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Atlı Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, senaryo gereği merkez üssü Kütahya olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, 16 mahalleyi etkileyen olayda bazı kişilerin yaralandığı ihbarının alınmasıyla tatbikata başladı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli, yıkılan 7 konuta, yangın çıkan bir eve, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) sızıntısı olan iş yerine sevk edildi.

Hastaneden personelin ve hastaların tahliye edildiği tatbikatta, yıkılan konutlardaki 28 kişi kurtarılarak depremden etkilenmeyen sağlık kuruluşlarına götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl AFAD Müdürü İsmail Özkan, gazetecilere, 26 kurum, 10 kamu kurum ve kuruluşundan 598 personel ve 102 araç ile 40 gönüllünün katıldığı 4 saat süren tatbikatın masa başı ve saha uygulaması olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Mahallelerde saha ve keşif çalışmalarının emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapıldığını belirten Özkan, "Afet gruplarının intikal becerilerini geliştirdik. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma gruplarının birbirleriyle koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefledik. Halkımıza da özellikle afet ve acil durumlarda toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri konusunda farkındalığı anlatmış olduk." dedi.

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Politika, İtfaiye, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:12:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.