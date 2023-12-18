 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda yol onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin devrildikten sonra 52 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kütahya\'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
18.12.2023 - 10:53,
Abone Ol

Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AEF 452 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda yol onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin devrildikten sonra, 52 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement